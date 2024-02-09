Sertif Gökçe’den sabah mesaisi

DURAKLARI GEZDİ
Başkan adayı Gökçe, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek duraklara gitti ve işe giden vatandaşları uğurladı, vatandaşlara iyi işler temennisinde bulundu.
Vatandaşla sohbet eden Sertif Gökçe, “Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımızı uğurlamanın verdiği duygu tarif edilemez. Her buluşmamız, daha iyi bir toplumun hayalini kurmamıza yardımcı oluyor. Derince’yi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.