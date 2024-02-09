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Sertif Gökçe’den sabah mesaisi

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CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana sahada vatandaşlarla buluşan Gökçe, bu kez sabahın erken saatlerinde Derince sokaklarındaydı.

Sertif Gökçe’den sabah mesaisi mask
Sertif Gökçe’den sabah mesaisi
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DURAKLARI GEZDİ

Başkan adayı Gökçe, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek duraklara gitti ve işe giden vatandaşları uğurladı, vatandaşlara iyi işler temennisinde bulundu.

Vatandaşla sohbet eden Sertif Gökçe, “Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımızı uğurlamanın verdiği duygu tarif edilemez. Her buluşmamız, daha iyi bir toplumun hayalini kurmamıza yardımcı oluyor. Derince’yi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.

Sertif Gökçe’den sabah mesaisi

Kaynak: Haber Merkezi

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09 Şub 2024 - 16:47 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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