Sertif Gökçe’den sabah mesaisi

DURAKLARI GEZDİ

Başkan adayı Gökçe, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek duraklara gitti ve işe giden vatandaşları uğurladı, vatandaşlara iyi işler temennisinde bulundu.

Vatandaşla sohbet eden Sertif Gökçe, “Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımızı uğurlamanın verdiği duygu tarif edilemez. Her buluşmamız, daha iyi bir toplumun hayalini kurmamıza yardımcı oluyor. Derince’yi daha huzurlu kılmak için birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi