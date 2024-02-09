Bitcoin 47 bin doları aştı!

Bitcoin, spot Bitcoin Borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 47 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,55 değer kazanarak 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

Öte yandan merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisi ve nisan ayında beklenen ‘yarılanma’ da Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Uzun süren bekleyişin ardından spot Bitcoin ETF'’leri 10 Ocak'ta onaylanmış, 11 Ocak'ta işleme açılmıştı.

JPMorgan analistleri, en çok işlem hacmine sahip spot Bitcoin ETF’'lerini karşılaştıran bir rapor hazırladı. Buna göre BlackRock ve Fidelity tarafından arz edilen Bitcoin ETF'leri Grayscale tarafından çıkarılanlara göre likidite avantajına sahip durumda.

BlackRock ve Fidelity fonları, 11 Ocak'ta işlem görmeye başlayan dokuz yeni ABD spot Bitcoin ETF'i arasında yer alıyor. On yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Grayscale Bitcoin Trust (Kripto varlığa dayalı en büyük fon) aynı gün bir ETF'e dönüştü. Nikolaos Panigirtzoglou'nun da aralarında bulunduğu JPMorgan analistleri, BlackRock iShares Bitcoin Trust ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'un iki likidite çalışmasında daha iyi puan aldığını söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ