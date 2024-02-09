Başkan Söğüt: “Bizim en büyük gücümüz çalışanlarımız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı’nda personelle bir araya geldi. Buluşmaya Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar, ilgili müdürler ve personel katıldı. İlk olarak söz alan Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Başkan Söğüt’e işçiye yönelik attığı adımlardan dolayı teşekkür etti.

ÖZKAN’DAN BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

“Bizim oralarda bir söz var” diyen Özkan, “Ben Sivaslıyım. Sivas’ta derler ki; Yiğidi öldür; hakkını yeme. Ben her şeyden önce bugüne kadar beş yıllık süreç içerisinde çok değerli belediye başkanımızın siz değerli emekçi arkadaşlarımıza yönelik attığı adımlar ve sunduğu olanaklardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmelerimizi barış içerisinde yaptık. Son yapılan yüzde 11 ek zam için de ayrıca teşekküre diyorum. Kendisine 31 Mart seçimlerinde de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SİZLERİN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK

“Sizlerle bu güzel havada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Beş yıldır birlikte Körfez’e hizmet ediyor, yeni eserler kazandırıyoruz. Gece-gündüz demeden Körfezimiz için hizmet üretiyoruz. Bir belediyenin en büyük gücü çalışanlarıdır. İnanarak söylüyorum ki; Biz ne düşünürsek düşünelim, ne hayal edersek edelim, eğer bu düşündüklerimizi bu hayallerimizi gerçekleştirmek için sizlerin gayreti olmazsa sizlerin fedakarlıkları olmazsa bu güzellikleri ilçemizde şehrimize kazandıramayız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 77’LİK ZAM YAPTIK

Göreve geldikleri günden bu yana bir gün olsun maaşlarda gecikme yaşatmadıklarını belirten Başkan Söğüt, “İşçinin emeğinin karşılığı her şeyin üstündedir. Bunun için de bir gün olsun işçimizin maaşını geciktirmedik. Son olarak da yüzde 11’lik bir iyileştirme ile yüzde 77 zam yaptık. En düşük maaş 31 bin TL’nin üzerinde oldu. İkramiyelerle birlikte bu rakam 37 bin TL’yi buluyor” dedi. Başkan Söğüt’ün konuşmasının ardından kendisine çiçek takdim edildi.

Kaynak: Bülten