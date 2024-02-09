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09 Şub 2024 - 17:34- Asayiş G:

Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler

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Gebze’de bir hastanede yoğun bakımda doktorlara hakaret ettiği iddia edilen hasta yakını, dışarı çıkınca üzerinden çıkardığı önlüğü güvenlik görevlisinin üzerine atmaya kalktı. Güvenlik görevlisi ile hasta yakını birbirlerine yumruklar sallarken, vatandaşlar araya girdi.

Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler
Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler
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Sosyal medya fenomeni Serkan Tanyıldızı’nın paylaşımına göre; olay, Gebze’de bulunan bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, yakınını görmek için yoğun bakıma giren hasta yakını doktorlara hakaret ederek, tehditte bulundu. Beyaz kod verilmesi üzerine güvenlik görevlisi yoğun bakımın önüne gelirken, hasta yakını yoğun bakımdan çıkarıldı.

YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE KAVGA ETTİLER

Üzerindeki önlüğü çıkaran hasta yakını önlüğün güvenlik görevlisinin üzerine atmaya kalktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınına vurmaya kalktı. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi birbirlerine yumruklar salladı. Koridorda bulunan hasta yakınları araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Serkan Tanyıldızı, güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, Gebze

09 Şub 2024 - 17:34 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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