Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler

Sosyal medya fenomeni Serkan Tanyıldızı’nın paylaşımına göre; olay, Gebze’de bulunan bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, yakınını görmek için yoğun bakıma giren hasta yakını doktorlara hakaret ederek, tehditte bulundu. Beyaz kod verilmesi üzerine güvenlik görevlisi yoğun bakımın önüne gelirken, hasta yakını yoğun bakımdan çıkarıldı.
YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE KAVGA ETTİLER
Üzerindeki önlüğü çıkaran hasta yakını önlüğün güvenlik görevlisinin üzerine atmaya kalktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınına vurmaya kalktı. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi birbirlerine yumruklar salladı. Koridorda bulunan hasta yakınları araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Serkan Tanyıldızı, güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.