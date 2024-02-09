Soyadı Uğurlu, bize uğursuz!

Merkez Hakem Kurulu Boluspor ile oynayacağımız maça A klasmana yeni çıkan Oğuzhan Uğurlu’yu atadı. İstanbul bölgesi hakemi olan Uğurlu 1.Lig’de sadece iki maç yönetti. Oğuzhan Uğurlu’nun düdük çaldığı toplam 119 maçın 64’ünü ev sahipleri; 30’unu misafir takımlar kazanırken, 24 maç berabere bitti. Kocaelispor daha önce Uğurlu’nun yönettiği iki maçı da kaybetmişti. İstanbullu hakem 2016-17 sezonunda Manavgat’a deplasmanda 1-0, 2018-19 sezonunda Karacabey’e yine dışarıda 2-1 yenildiğimiz maçları da yönetmişti.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.