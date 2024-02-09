Soyadı Uğurlu, bize uğursuz!

Merkez Hakem Kurulu Boluspor ile oynayacağımız maça A klasmana yeni çıkan Oğuzhan Uğurlu’yu atadı. İstanbul bölgesi hakemi olan Uğurlu 1.Lig’de sadece iki maç yönetti. Oğuzhan Uğurlu’nun düdük çaldığı toplam 119 maçın 64’ünü ev sahipleri; 30’unu misafir takımlar kazanırken, 24 maç berabere bitti. Kocaelispor daha önce Uğurlu’nun yönettiği iki maçı da kaybetmişti. İstanbullu hakem 2016-17 sezonunda Manavgat’a deplasmanda 1-0, 2018-19 sezonunda Karacabey’e yine dışarıda 2-1 yenildiğimiz maçları da yönetmişti.

Kaynak: Spor servisi