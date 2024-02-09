Kadınlar futbol 3.Lig’de ev sahibiyiz

13.Grup’ta yer alan Karşıyaka Koleji, bugün 12.00 Avni Kalkavan Stadı’nda Bursa Soğanlıspor’u konuk edecek. Aynı grupta bulunan Karamürsel Belediyespor da, evinde Eskişehir Öncü Gençlik’i ağırlayacak. Karamürsel Stadı’ndaki maçta 12.00’de başlayacak. 14.Grupta bulunan Körfez Gençler Birliği ile Gebze Arapçeşmespor ise deplasmana çıkacak. Körfez GB, İstanbul’da Sancaktepe ile kozlarını paylaşacak. 4 puanlı Arapçeşmespor’da ilk üç maçını kazanan, grubun lideri Anadolu Üsküdar ile oynayacak.