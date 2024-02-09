Boluspor ile zorlu randevu

Sakat veya cezalısı bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeye çalışacak. Saat 16.00’daki maçı TRT Spor ile BEION Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

3’TE 3 YAPAN İKİ TAKIM

Trendyol 1.Ligi’nde Kocaelispor 22. hafta mücadelesinde pazar günü Boluspor’a konuk olacak. Son üç maçını kazanarak Süper Lig’e doğrudan çıkma niyetini ortaya koyan Yeşil-Siyahlı ekibimiz kendisi gibi 3’te 3 yapan rakibi karşısında seriye devam etmek istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimizde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılan Tanque’nin yerine ileri uçta Kouakou’ya görev vermesi bekleniyor.

SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

Sağlam’ın ayrıca yeni transfer Kharaishvili’yi orta sahada görevlendirip Candeias’ı kanada çekmesi, bunun dışında Adanaspor maçı tertibini sahaya sürmesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Burak, Yusuf Abdioğlu ve Vukovic sarı kart sınırında oldukları için bu haftaki maçta dikkatli olmaları gerekiyor. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

Kaynak: Spor servisi