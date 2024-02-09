Boluspor ile zorlu randevu

Sakat veya cezalısı bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeye çalışacak. Saat 16.00’daki maçı TRT Spor ile BEION Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.
3’TE 3 YAPAN İKİ TAKIM
Trendyol 1.Ligi’nde Kocaelispor 22. hafta mücadelesinde pazar günü Boluspor’a konuk olacak. Son üç maçını kazanarak Süper Lig’e doğrudan çıkma niyetini ortaya koyan Yeşil-Siyahlı ekibimiz kendisi gibi 3’te 3 yapan rakibi karşısında seriye devam etmek istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimizde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılan Tanque’nin yerine ileri uçta Kouakou’ya görev vermesi bekleniyor.
SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK
Sağlam’ın ayrıca yeni transfer Kharaishvili’yi orta sahada görevlendirip Candeias’ı kanada çekmesi, bunun dışında Adanaspor maçı tertibini sahaya sürmesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Burak, Yusuf Abdioğlu ve Vukovic sarı kart sınırında oldukları için bu haftaki maçta dikkatli olmaları gerekiyor. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.
Fotoğraf: Hulusi Özdilek
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akp Li - Bolu bizi yener
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.