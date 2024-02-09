Tanque’ye teşekkür

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili bilgilendirme yapılırken, Brezilyalı futbolcuya hizmetleri için teşekkür edildi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Douglas Wilian Da Silva Souza’nın Japonya Futbol Federasyonu’na bağlı S-Pulse Shizuoka Shimizu kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzu sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque’ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz”