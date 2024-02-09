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Kağıtspor, kazandığı maçı verdi

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rkekler Basketbol 1.Lig’de kent derbisinde Büyükşehir Kağıtspor ile Çayırova Belediyespor karşılaştı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kağıtspor, kazandığı maçı verdi mask
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E İlk üç periyotu önde geçen Kağıtspor, son periyotta da 91-90 öndeydi. Son 1 saniye de teknik faul alan Mavi-Beyazlı ekip, normal süresi 91-91 biten maçta, uzatmada rakibine 106-99 mağlup oldu.

İLK İKİ PERİYOTTA KAĞITSPOR ÖNDE

Geçen hafta İstanbul’da Pizza Lazza Haremspor’u 89-87 yenerek 4 maç sonra kazanan Büyükşehir Kağıtspor, kent derbisinde de Çayırova Belediyespor karşısında galip gelip, düşme hattının üzerine çıkmak istiyordu. Kağıtspor, sahaya Payne, Stone, Hakan Şanlı, Mert Ulutaş ve Eren Beyaz, Çayırova Belediyespor ise Greene, Serhat Uğur, Sabahattin Can Göndür, Ercan Bayrak ve Oğuz Savaş beşi ile çıktı. Maça çok iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 23-22, devreyi de 41-38 önde tamamladı.

SON İKİ PERİYOTTA DA ÇEKİŞME DEVAM ETTİ

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın üçüncü periyotunda çok büyük heyecan vardı. Kağıtspor, bu periyotta Cori Payne’nin sayılarıyla sonuca gitti, 68-66’lık skorla öndeydi. Son periyot ise nefesleri kesti. Bu periyotun son bölümünde Çayırova Belediyespor rakibini yakaladı, son 2 dakikaya da 6 sayıyla önde girdi. Kağıtspor, son 1,5 dakikada 7-0’lık bir seri yakaladı, maça yeniden ortak oldu, skor 90-89 Çayırova Belediyespor’un lehineydi.

KAĞITSPOR, SON 11 SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Kağıtspor, ilk üç çeyrekte hep önde götürdü maçta son saniyelere geride girdi. Son 11 saniyeye 1 sayı farkla geride giren Mavi-Beyazlı ekip, son topu kullanma şansını yakaladı. Maçın yıldızlarından Payne’nin attığı iki sayılık atışla 91-90 öne geçti. Maçın bitimine de 1 saniye vardı. Kağıtspor’un son saniyelerde attığı sayıdan sonra kenarda bulunanlar maç biti diye sahaya girmesiyle teknik faul aldılar. Tek atışlık teknik faul Watkins kullandı, skor 91-91 oldu, maç da uzatmaya gitti. Uzatmalarda çok büyük moral bozukluğu yaşayan Kağıtspor, sahadan 106-99 mağlup ayrıldı.

# İstanbul, İzmit, hafta, Büyükşehir, ev sahibi

09 Şub 2024 - 18:30 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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