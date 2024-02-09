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Çayırova’da şampiyonluk maçı

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda bitime iki hafta kala zirve yarışı yapan Çayırovaspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor şampiyonluk yarışında karşı karşıya geliyor. Çayırova Kuştepe Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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Çayırova’da şampiyonluk maçı mask
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ÇAYIROVASPOR MU, TÜRKELİ Mİ?

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Darıca Türkeli Gençlikspor, müthiş bir başarıya imza atıyor. Play-Off’u haftalar önce garantileyen Mavi-Beyazlı ekip, bugün de şampiyonluk maçına çıkıyor. Türkeli Gençlikspor’un rakibi ise yıllarca BAL’da yer alan, iki yıldır Süper Lig’de bulunan Çayırovaspor. 44’er puanı bulunan iki takımda bugün sahaya kazanmak için çıkacak. Bir maçı eksik olan Çayırovaspor, berabere bile kala işi son hafta Arslanbey Organize Sanayispor maçına bırakacak. Bir maçı eksik olan Türkeli Gençlikspor’un şampiyon olabilmesi için kazanması şart. Ligin ilk yarısında Darıca’da oynanan karşılaşmayı Türkeli Gençlikspor 4-2 kazanmıştı.

# imza, hafta

09 Şub 2024 - 18:38 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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