Çayırova’da şampiyonluk maçı

ÇAYIROVASPOR MU, TÜRKELİ Mİ?
Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Darıca Türkeli Gençlikspor, müthiş bir başarıya imza atıyor. Play-Off’u haftalar önce garantileyen Mavi-Beyazlı ekip, bugün de şampiyonluk maçına çıkıyor. Türkeli Gençlikspor’un rakibi ise yıllarca BAL’da yer alan, iki yıldır Süper Lig’de bulunan Çayırovaspor. 44’er puanı bulunan iki takımda bugün sahaya kazanmak için çıkacak. Bir maçı eksik olan Çayırovaspor, berabere bile kala işi son hafta Arslanbey Organize Sanayispor maçına bırakacak. Bir maçı eksik olan Türkeli Gençlikspor’un şampiyon olabilmesi için kazanması şart. Ligin ilk yarısında Darıca’da oynanan karşılaşmayı Türkeli Gençlikspor 4-2 kazanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.