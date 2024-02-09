Nemanja Nikolic’te sona doğru

3'Ü İLK 11, 22 MAÇTA OYNADI
Benik Afobe transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçen Kocaelispor Partizan forması giyen Nemanja Nikolic transferinde sona yaklaştı. Bu sezon üçü ilk 11 olmak üzere Partizan formasıyla 22 maça çıkan Nikolic 4 gol attı 4'te asist yaptı. 31 yaşındaki santraforun transferinin resmî olarak açıklanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Krfz_shark - İle yapar mı yapar videoda gollerini izledim tek vururçu kafa toplarında iyi sırbistan gibi sert bir ligden geliyor hayırlısı ama bence en az 2 santrafor almalıydılar ligde ne olacağı belli değil...
Ks4141 - Benik afobeden daha çok iş yapar!!
Körfezli - Yine bulduk 30 artılık pes doğrusu Türk liginden bulamadınız yaa son güne kalırsan adama gazlarlar işte adam 22 maç 3 gol atmış ne golcüymüş bee gol kralımız hayırlı olsun??
Ümit Yazıcıoğlu - Artık ne dusunecegimizi biz de şaşırdık.
Cakal - 22 Mac 4 gol... parlak degil ama insaallah Kocaelisporumuzda parlar.. baska ne diyelim.. hadi hayirlisi.
Körfez 89 - Kesinmi süper transfer
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.