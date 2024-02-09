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09 Şub 2024 - 18:42- Spor G:

Nemanja Nikolic’te sona doğru

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Kocaelispor Partizan forması giyen Nemanja Nikolic transferinde sona yaklaştı

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Nemanja Nikolic’te sona doğru mask
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3'Ü İLK 11, 22 MAÇTA OYNADI

Benik Afobe transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçen Kocaelispor Partizan forması giyen Nemanja Nikolic transferinde sona yaklaştı. Bu sezon üçü ilk 11 olmak üzere Partizan formasıyla 22 maça çıkan Nikolic 4 gol attı 4'te asist yaptı. 31 yaşındaki santraforun transferinin resmî olarak açıklanması bekleniyor.

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09 Şub 2024 - 18:42 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Krfz_shark - İle yapar mı yapar videoda gollerini izledim tek vururçu kafa toplarında iyi sırbistan gibi sert bir ligden geliyor hayırlısı ama bence en az 2 santrafor almalıydılar ligde ne olacağı belli değil...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 19:38
04

Körfezli - Yine bulduk 30 artılık pes doğrusu Türk liginden bulamadınız yaa son güne kalırsan adama gazlarlar işte adam 22 maç 3 gol atmış ne golcüymüş bee gol kralımız hayırlı olsun??

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 09 Şubat 19:25
03

Ümit Yazıcıoğlu - Artık ne dusunecegimizi biz de şaşırdık.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 19:11
02

Cakal - 22 Mac 4 gol... parlak degil ama insaallah Kocaelisporumuzda parlar.. baska ne diyelim.. hadi hayirlisi.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 09 Şubat 18:56
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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