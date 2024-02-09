Hisareyn’de kümede kalma maçı

HİSAREYNSPOR-OSMANLI 41 FK
Ligde oynadığı son üç maçını kazanan, kümede kalma umutlarını devam ettiren 22 puanlı Osmanlı 41 FK, bugün çok kritik bir maça çıkıyor. Geçen hafta sahasında düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bekirderespor’u 4-2 yenerek umutlarını son iki haftaya taşıyan Osmanlı 41 Spor, bu kez de deplasmanda Hisareynspor karşısında kazanmak istiyor. 27 puanla düşme hattının üzerinde bulunan Hisareynspor ise sahasında oynayacağı maçta en kötü berabere kalıp, son hafta öncesinde ligde kalmayı garantilemek istiyor. Ligin ilk yarısındaki maçtan Osmanlı 41 Spor 2-0 galip ayrılmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.