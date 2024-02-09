Servis şoförüne silahlı saldırı! Jant kapağını takarken başından vuruldu

Alınan bilgiye göre Körfez Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan Yılmaz Sınırkan (48), bir tamirci önünde 41 P 1710 plakalı arası ile durarak daha önce aracından çıkan jant kapağını takmak istedi. Bu esnada sokak üzerinden koşarak gelen Ş.A. isimli şahıs Sınırkan'ı tabancayla başından vurdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanlar içinde kalan Sınırkan ağır yararlanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sınırkan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan, olayda kullandığı tabanca ile birlikte Yarımca Polis Merkezine giderek teslim olurken tedavi altına alınan Sınırkan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken şüpheli Ş.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.