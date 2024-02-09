H.Yıldızspor için son şans

Bu sezon genç oyuncularla Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Hereke Yıldızspor, ligin ilk yarısını düşme hattının üzerinde tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarından sonra düşme hattına inen Kırmızı-Yeşilli ekip, son iki haftaya çok sıkıntılı giriyor, bugünde 15.00’de başlayacak maçta Esentepe Stadı’nda Yeniyalı Barbarosspor’a konuk olacak. 21 puanla düşme hattında yer alan Hereke Yıldızspor, 27 puanla 8.sıradaki Yeniyalı Barbarosspor karşısında kazanıp, şansını son maça taşımak isteyecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.