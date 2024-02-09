Play-Off’ta gözler Karamürsel ve Arslanbey’de olacak

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyon ve kümede kalma mücadelesinin dışında Play-Off’a kalacak son takımda bugün belli olabilir. Geçen hafta Play-Off yarışında avantaj sağlayan Karamürselspor, evinde 14.30’da Başiskele Belediyespor’u konuk edecek.
ARSLANBEY’DE DERBİ MAÇI VAR
Geçen hafta deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’a 4-3 kaybeden, Play-Off şansını azaltan Arslanbey GB, bugün aynı beldenin bir diğer takımı Arslanbey Organize Sanayispor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off yolunda kendisinin kazanması yetmeyecek, Karamürselspor’un da kaybetmesini bekleyecek. Arslanbey derbisinde ilgin ilk yarısında kazanan 4-2’lik skorla Arslanbey Organize Sanayispor olmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.