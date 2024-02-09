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Kocaelili arıcılar tesis istiyor

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Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Kocaeli’de arıcılıkla uğraşan kişi sayısının her geçen gün arttığını söyledi, arıcıların dolum tesisi istediğini açıkladı. Yılmaz, tesis için Büyükşehir’den destek beklediklerini, tesisle kent balının markalaşma yolunda önemli adım atacağını dile getirdi.

Muhammet Emin Can
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Kocaelili arıcılar tesis istiyor mask
Kocaelili arıcılar tesis istiyor
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ARICILIK GİDEREK İLGİ GÖRÜYOR

Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, kentteki arıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak şunları anlattı:

“- Kocaeli’de arıcılık var. Kestane balı kentimizde üretilen ağırlıklı bal. Aktif 500 üyemiz var, ayrıca üye olmayan ve arıcılığı da küçük ve ikinci meslek olarak yapanlar onların da sayısı yaklaşık 250 civarı. Kentte yaklaşık 750 arıcımız var.

Son yıllarda kestane balı verimliliğimiz çok iyi değil, çünkü hava şartları beklendiği gibi değil. Kestane ağaçlarında gal arısı hastalığı var, kestaneyi zamanla kurutan bir hastalık. Hastalık Yalova’da başladı ve Türkiye’ye yayıldı. Yağışlarda da düzensizlik var ve ağaçların kesimi arıcılık faaliyetlerini engelliyor.

Kocaelili arıcılar tesis istiyor

ARILARI YAŞATABİLMEMİZ GEREKİYOR

Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Kandıra’nın Karadeniz tarafı arıcılık için uygun. Umuttepe’de yabani nane var, o üründen güzel bal oluyor. Gebze’de piren adından bir bitki var, sezon tuttuğunda güzel bal oluyor. Bu bitkilerden bal alabilmemiz için öncelikli olarak arıları yaşatabilmemiz gerekiyor. Arı çok çalışırsa erken ölür. Arılar kış uykusuna yatarken kovan içerisinde kümeleşir ve salkım olur. O dönemde arı tüketim yapmaz ve çalışmadığı için yıpranmaz ama son günlerde havalar sıcak ve uykuya yatmıyor. Tüketim yapıyor, çalışıyor.

PARA KAZANMAK İÇİN BİRİNCİ MESLEK OLMALI

Havanın sıcak olduğunda arı kış uykusunda olmalıyken kovandan dışarıya çıkıyor. Dışarı çıkınca salkım bozuluyor, dışarıda nektarın arıyor ama yok. Ayrıca arı yavru atıyor ama hava soğuk olduğu için arılar hastalıklı doğabiliyor. Kocaeli’de yaşanan durum da bu. Kocaeli’de 2023 sonu itibariyle 70 bin kolini vardı, her geçen yıl artışımız var ama artışımız son yıllarda düşük. Arıcılık herkes yapmak istiyor, fakat eğitimsiz ya da arıcı yanında işi öğrenmeden arıcılık yapmaya kalkmak doğru değil. Arıcılıktan para kazanmak isteyenler bu işi birinci meslek olarak yapmalı, ikinci meslek olarak yapılmaz. Kocaeli arıcılıkta önde gelen kentlerden değil.

EN BÜYÜK GİDERLERİ BESLENME VE MAZOT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arıcılara büyük destekler veriyor.

Örneğin fondan kek desteği, kovan başı 1,5 kilo fondan kek verildi. Ürün şekerle yapılmış kek, arıların kışın beslenmesi için gerekli. Arıcıların en büyük giderleri besleme, mazot. Kovana git gel yapıyor, mevsimsel yer değiştiriyoruz ve mazot yakıyoruz. Arıları beslediğimiz ürünler pandemi öncesi 200 TL civarındayken önce 1.600 TL’yi gördü. Bugün 1.200 TL fiyat ile satılıyor. Bugün mazot 40 TL. Tahir Büyükakın çiftçilere akaryakıt desteği açıkladığında arıcılar yoktu, sonra mazot desteğine dâhil edildik. İyi geldi. Büyükşehir’in desteğiyle yüzde 50 hibeli şeker yaptık.

YAVAŞ YAVAŞ BİTME NOKTASINA GELİYOR

Kocaeli arıcılıkta çıkabileceği zirvenin çok gerisinde. Önde gelen illerden olabiliriz fakat bu kentte arıcının üretimle ilgili sıkıntıları bir yana ürettiği balı pazarlayamama gibi bir sıkıntısı var. Arıcı rahat gezemiyor bu mesleği birinci meslek olarak yapmakta zorlanıyor, bu meslek yavaş yavaş bitme noktasına geliyor. Arıcılık yapanlar iyi kazançlar elde edebilir, bir kovanda 80-100 bin arı var. Bu kadar arıyla güzel ballar elde edilebilir 200-250 kovanı olan arıcı asgari ücret kazanır. 300-500 kovan olan biri müdür maaşı kadar kazanç elde edebilir.

TADI HEP AYNIYSA DİKKATLİ OLALIM

Arıcılık yapacaklar önce eğitimini almalı, KOMEK, İZMEK, Halk Eğitim Merkezi eğitim veriyor. Birlik olarak biz de hoca getirip eğitimler verebiliyoruz. Eğitim sonrası arı alınması gerekiyor, arıcılardan satın alma işlemi yapılabilir. Bir kovan arı ve gerekli teçhizatın ücreti yaklaşık 6 bin TL. Kent sakinleri Kocaelili arıcılardan bal alabilir, güvenebilir. Vatandaş bu ballarla gerçek bal yer. Balın yoğunluğu, tadı hep aynıysa dikkatli olalım. Kocaeli üreticileri bir araya gelerek kooperatif kurabilir mi? Kurabilir ama birlik olarak sivil toplum kuruluşuyuz ve ancak kendi yağımızla kavrulabiliyoruz.

TESİS İÇİN EN UYGUN İLÇE İZMİT

Biz belediyelerin desteklemeleriyle bir şeyler yapabiliriz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Tahir başkanla konuşmuştuk, ‘Kocaeli’de üretilen ürünü markalaştırmamız gerekiyor’ dedi. Tesise ihtiyacımız var. Kocaeli’de bal dolum tesisi olması gerektiğini söylüyorum. Tesis için en uygun ilçe İzmit çünkü tüm ilçeler için merkez. Arıyı beslemek için gerekli ürünleri tesiste üretiriz. Büyükşehir, il tarım müdürlüğü, meslek odalarının birlikte hareket ettiği tesis iyi bir şekilde çalışır. Tuvaletlerde bile bal satılıyor, önüne geçilmeli. Ballar incelenmeli, her bal çiçek balı olamaz”

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09 Şub 2024 - 20:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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