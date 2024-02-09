Mezuniyet balosuna Euro’lu tarife

ŞOK YAŞADILAR

Devlet okullarında okuyan öğrenciler kendi imkanları ile oteller ve organizasyon şirketleri ile mezuniyet balolarını yapmak için iletişime geçmeye başladı. Geçtiğimiz gün bir grup öğrenci Başiskele’de hizmet veren Wellborn Otel’den fiyat aldı. Aldıkları fiyat karşısında hem öğrenciler, hem velileri, hem de öğretmenler büyük şok yaşadı. Wellborn otel öğrencilere Euro üzerinden fiyat teklifi verdi. Kişi başı 27 Euro fiyat veren otel organizasyonun DJ ile olması halinde 150 Euro olacağını belirtti. Bunu duyan öğrenciler, durumu öğretmen ve velilerine anlattı.

BAŞKA BİR ÜLKEDE Mİ YAŞIYORUZ

Gazetemize ulaşan veliler ve öğretmenler, “Biz çocuklarımıza Türk Lirasının kıymetini anlatırken onlar daha bu yaşta ilk kendileri için yapacakları bir organizasyonda Euro ile karşılaşıyor. Wellborn Otel çalışanlarına TL üzerinden maaş verirken nasıl oluyor da Euro üzerinden organizasyon satıyor. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz diye sorgulamaya başladık. Parası olan eğlenecek olmayan ise kenarda seyredecek diyorlar resmen. Yazık çocuklarımıza. Devlet okullarında okuyan çocuklarımızın özel alanlarda mezuniyetlerini kutlamasının önüne geçen bu anlayışları doğru bulmuyoruz. Ayrıca kendi çalışanlarına TL ile maaş veren, TL ile alışveriş yapanların Euro ile organizasyon satacaklar. Gerçekten yazıklar olsun” dedi.