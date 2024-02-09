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09 Şub 2024 - 20:27- Türkiye G:

SGK'dan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama

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Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

SGK'dan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama mask
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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: NTV

# sosyal

09 Şub 2024 - 20:27 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hak Yemek Icin - Staj ve çıraklık mağduru diye birşey yok sadece gerçek emeklilerin hakkını yemek için sıraya girmiş bir belesci güruh var. Bunlara fırsat verilmesin amaçları emeklinin ekmeginden bir parça çalmak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 21:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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