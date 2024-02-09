SGK'dan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hak Yemek Icin - Staj ve çıraklık mağduru diye birşey yok sadece gerçek emeklilerin hakkını yemek için sıraya girmiş bir belesci güruh var. Bunlara fırsat verilmesin amaçları emeklinin ekmeginden bir parça çalmak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.