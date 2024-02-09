Astronot Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi dünyaya döndü. Florida açıklarına inen Gezeravcı ve ekip arkadaşları içinde bulundukları Dragon kapsülüyle Shannon kurtarma botuna çıkarıldı. Kapsülü açarak astronotların sağlık durumunu kontrol eden ekipler, daha sonra Ax-3 ekibini sırayla Dragon’dan çıkarttı. Astronotların ilk anda ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, Gezeravcı ve diğer astronotlar ekiplerin yardımıyla yavaş yavaş yürümeyi başardı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.