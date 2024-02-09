Yenidoğan’da günlerdir çöp alınmıyor

Evsel atıklar dışında çöplerin kenarlarına bırakılan büyük çöplerin de alınmadığını iddia eden vatandaşlar adeta isyan etti. Karakolun bulunduğu sokağın üst tarafında alınmayan çöpler nedeniyle mahallede koku oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Belediye araçları günlerdir gelip burada çöpleri almıyor. Neden gelmediklerini anlamıyoruz. Ama bu çöpler artık kokmaya başladı. Aynı zamanda çöp konteynerleri dolduğu için çöpler konteynırların yanına bırakılıyor ve köpekler ile kediler çöpleri dağıtıyor. Mahalle pislik içinde kalıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.