Yenidoğan’da günlerdir çöp alınmıyor

Evsel atıklar dışında çöplerin kenarlarına bırakılan büyük çöplerin de alınmadığını iddia eden vatandaşlar adeta isyan etti. Karakolun bulunduğu sokağın üst tarafında alınmayan çöpler nedeniyle mahallede koku oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Belediye araçları günlerdir gelip burada çöpleri almıyor. Neden gelmediklerini anlamıyoruz. Ama bu çöpler artık kokmaya başladı. Aynı zamanda çöp konteynerleri dolduğu için çöpler konteynırların yanına bırakılıyor ve köpekler ile kediler çöpleri dağıtıyor. Mahalle pislik içinde kalıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.