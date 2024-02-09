BAL’da pazar günü derbi heyecanı var

KULLARSPOR DEPLASMANDA YUVACIKSPOR SAHASINDA

Geçen hafta kent derbisinde sahasında Gölcükspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olan, il sıralamasındaki avantajını rakibine kaptıran Kullar 1975 Spor, Pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla başlamak zorunda kalan Yuvacıkspor, düşecek takımlar arasında gösteriliyor. Siyah-Beyazlı ekip, pazar günü Keşanspor’u ağırlayacak. Yuvacık Stadı’ndaki maç da 14.00’de başlayacak. Geçen hafta Kullarspor’u deviren Gölcükspor ise bu haftayı bay geçiyor. Bu hafta Gebzespor’u yakından ilgilendiren bir maç var. Ligde ikinci ve üçüncü sırayı alan Feriköyspor ile Çorluspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

11 ŞUBAT PAZAR

13.00 Uzunköprü-Kullar 1975 Spor

14.00 Yuvacıkspor-Keşanspor

14.00 Çorluspor-Feriköyspor

14.00 Sarayspor-Taçspor

14.00 Diliskelesispor-Gebzespor

14.00 Babaeski-Lüleburgaz

15.00 İstanbul İFA-Tekirdağ Kapaklı

Kaynak: Spor servisi