BAL’da pazar günü derbi heyecanı var

KULLARSPOR DEPLASMANDA YUVACIKSPOR SAHASINDA
Geçen hafta kent derbisinde sahasında Gölcükspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olan, il sıralamasındaki avantajını rakibine kaptıran Kullar 1975 Spor, Pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla başlamak zorunda kalan Yuvacıkspor, düşecek takımlar arasında gösteriliyor. Siyah-Beyazlı ekip, pazar günü Keşanspor’u ağırlayacak. Yuvacık Stadı’ndaki maç da 14.00’de başlayacak. Geçen hafta Kullarspor’u deviren Gölcükspor ise bu haftayı bay geçiyor. Bu hafta Gebzespor’u yakından ilgilendiren bir maç var. Ligde ikinci ve üçüncü sırayı alan Feriköyspor ile Çorluspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
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5
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16
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6
23
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5
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5
3
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HAFTANIN MAÇLARI
11 ŞUBAT PAZAR
13.00 Uzunköprü-Kullar 1975 Spor
14.00 Yuvacıkspor-Keşanspor
14.00 Çorluspor-Feriköyspor
14.00 Sarayspor-Taçspor
14.00 Diliskelesispor-Gebzespor
14.00 Babaeski-Lüleburgaz
15.00 İstanbul İFA-Tekirdağ Kapaklı
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.