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BAL’da pazar günü derbi heyecanı var

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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 17.hafta kent derbisine sahne olacak. Ligin yeni takımı Diliskelespor, sahasında lider Gebzespor’u konuk edecek. Kent derbisinde heyecan  Dilovası Stadı’nda 14.00’de yaşanacak.

BAL’da pazar günü derbi heyecanı var mask
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KULLARSPOR DEPLASMANDA YUVACIKSPOR SAHASINDA

Geçen hafta kent derbisinde sahasında Gölcükspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olan, il sıralamasındaki avantajını rakibine kaptıran Kullar 1975 Spor, Pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına ekonomik sıkıntılardan dolayı genç oyuncularla başlamak zorunda kalan Yuvacıkspor, düşecek takımlar arasında gösteriliyor. Siyah-Beyazlı ekip, pazar günü Keşanspor’u ağırlayacak. Yuvacık Stadı’ndaki maç da 14.00’de başlayacak. Geçen hafta Kullarspor’u deviren Gölcükspor ise bu haftayı bay geçiyor. Bu hafta Gebzespor’u yakından ilgilendiren bir maç var. Ligde ikinci ve üçüncü sırayı alan Feriköyspor ile Çorluspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.GEBZESPOR

16

13

1

2

37

5

40

2.ÇORLU SPOR 1947

16

12

2

2

39

9

38

3.FERİKÖY

16

11

2

3

37

14

35

4.DİLİSKELESİSPOR

15

9

2

4

25

9

29

5.İFA

16

8

5

3

28

16

29

6.TAÇSPOR

16

9

1

6

24

10

28

7.GÖLCÜKSPOR

16

8

3

5

23

19

27

8.KAPAKLISPOR

16

7

1

8

28

34

22

9.KULLAR 1975 SPOR

15

6

3

6

23

13

21

10.KEŞAN SPOR

16

5

5

6

24

18

20

11.SARAY SPOR 1953

16

5

3

8

18

22

18

12.YUVACIKSPOR

16

5

1

10

17

31

16

13.UZUNKÖPRÜSPOR

16

3

1

12

8

28

10

14.LÜLEBURGAZSPOR

16

1

2

13

7

58

5

15.BABAESKİSPOR

16

1

0

15

7

59

3

 

HAFTANIN MAÇLARI

11 ŞUBAT PAZAR

13.00 Uzunköprü-Kullar 1975 Spor

14.00 Yuvacıkspor-Keşanspor

14.00 Çorluspor-Feriköyspor

14.00 Sarayspor-Taçspor

14.00 Diliskelesispor-Gebzespor

14.00 Babaeski-Lüleburgaz

15.00 İstanbul İFA-Tekirdağ Kapaklı

 

 

Kaynak: Spor servisi

# hafta, İstanbul, VAR

09 Şub 2024 - 21:05 - Spor --- Okunma

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