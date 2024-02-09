Darıca GB çok önemli bir maça çıkıyor

PAZAR GÜNKÜ RAKİP BAYBURT ÖZEL İDARE

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan, ilk iki maçında Kütahyaspor ve Silivrispor’a yeniler Darıca GB, geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza atmıştı. Sarı-Yeşilli ekip, bu kez de düşme hattındaki bir diğer takım Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak. 15 puanla düşme hattının üzerinde yer alan Darıca GB, 8 puanla ligde son sırada bulunan Bayburt’u sahasında yenip, rahatlamak istiyor. Ligin ilk yarısında Bayburt’ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Kaynak: Spor servisi