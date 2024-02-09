Derincespor bu hafta bay

18 ŞUBAT’TA AMEDSPOR İLE OYNAYACAK

Geçen hafta deplasmanda ligde son sırada bulunan Uşakspor’u farklı skorla yenen Sarı-Lacivertli ekip, düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını 1’e indirip, umutlanmıştı. Bu haftaya maç yapmadan bay geçecek olan Derincespor, gelecek hafta ise sahasında şampiyon adaylarından Amedspor’u konuk edecek. Derincespor, bu bir haftalık süre içinde Amedspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacak.