Derincespor bu hafta bay

18 ŞUBAT’TA AMEDSPOR İLE OYNAYACAK
Geçen hafta deplasmanda ligde son sırada bulunan Uşakspor’u farklı skorla yenen Sarı-Lacivertli ekip, düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını 1’e indirip, umutlanmıştı. Bu haftaya maç yapmadan bay geçecek olan Derincespor, gelecek hafta ise sahasında şampiyon adaylarından Amedspor’u konuk edecek. Derincespor, bu bir haftalık süre içinde Amedspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.