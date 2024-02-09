Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak

Büyükşehirlerde yaşayan emekliler için kira desteği, elektrik, doğal gaz, su ve toplu taşımada indirim bayram ikramiyesinde zam! Merak edilen tüm detayları Kanal D Ana Haber açıkladı...
EMEKLİYE "AYRICALIK" YILI
Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira ikramiye alıyor. Tutarın her bayram için 5 bin liraya çıkması konuşuluyor.
BELEDİYELER ÇALIŞMA YAPIYOR
Emekliler yılı kapsamında belediyelerin de adım atarak başta su ve toplu taşımada indirim yapılması üzerinde çalışmalar yapılıyor.
KAMU KURUMLARI DA HAZIRLIK İÇERİSİNDE
Sadece belediyelerin değil kamu kurumlarının da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor. Özellikle üzerinde durulan başlık elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim. Bunun yanında büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği de verilmesi planlanıyor.
İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR
Emeklilerin sosyal hayata dahil olabilmesi için devlete ait tesislerden indirimli yararlanması da masada.
Kaynak: Milliyet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlilele - Ver mehteri maaşa zam yok kira olmuş en düşük 10 bin TL kiş mevsimi bitti doğalgaz indirimi kurt kişi geçirir ama yediği ayazı 31 Mart'ta sorarmiş bugün en düşük maaş 20 bin TL olmalı her iki bayramda da tam maaş ikramiye verilmelidir gerisi biş işlerdir doğalgaz elektrik indirimi olsa ne olur topu topu bütün yıl boyunca 5 bin olur yani dümen işler
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.