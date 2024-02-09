Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak

Büyükşehirlerde yaşayan emekliler için kira desteği, elektrik, doğal gaz, su ve toplu taşımada indirim bayram ikramiyesinde zam! Merak edilen tüm detayları Kanal D Ana Haber açıkladı...

EMEKLİYE "AYRICALIK" YILI

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira ikramiye alıyor. Tutarın her bayram için 5 bin liraya çıkması konuşuluyor.

BELEDİYELER ÇALIŞMA YAPIYOR

Emekliler yılı kapsamında belediyelerin de adım atarak başta su ve toplu taşımada indirim yapılması üzerinde çalışmalar yapılıyor.

KAMU KURUMLARI DA HAZIRLIK İÇERİSİNDE

Sadece belediyelerin değil kamu kurumlarının da hazırlık içerisinde olduğu belirtiliyor. Özellikle üzerinde durulan başlık elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim. Bunun yanında büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği de verilmesi planlanıyor.

İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR

Emeklilerin sosyal hayata dahil olabilmesi için devlete ait tesislerden indirimli yararlanması da masada.

Kaynak: Milliyet