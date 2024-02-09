İzmit’te 16 muhtarın 13’ü yeniden aday

DEVAM DİYEN DE TAMAM DİYEN DE VAR

İzmit’in 102 mahallesi için birçok muhtar adayı, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala adaylıklarını açıklamaya başladı. Özgür Kocaeli olarak İzmit’in merkez mahalle muhtarlarına yerel seçimde tekrardan aday olup olmayacaklarını sorduk. Muhtarların çoğunluğu görevlerine devam etmek istediğini ifade ederken görevi bırakmak isteyen isimler de bulunuyor.

TÜM VATANDAŞLAR BAŞVURABİLİR

İzmit’in 16 merkez mahallesi için mevcut muhtarlarla birlikte yaklaşık 50 kişi göreve aday olduğunu belirtti. Diğer yandan muhtarlık seçimi için tüm vatandaşlar aday pusulası bastırarak seçime girebiliyor. Aranan en önemli 2 şart ise 25 yaş üzeri olmak ve aday olunacak mahallede 6 ay ve üzeri bir sürede ikamet etmek.

15 YILDIR MUHTARLIK YAPIYORUM

Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yıldız yaptığı değerlendirmede, “31 Mart tarihinde tekrardan muhtarlığa adayım. Seçilirsem 4’üncü dönemim olacak. 15 yıldır muhtarlık yapıyorum. Şu an karşımda bir aday yok. Mahallelimin desteğini bekliyorum.” dedi.

HERKESE BAŞARILAR DİLERİM

Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen yaptığı açıklamada, “Yaklaşan seçimlerde tekrardan adayım. 2’nci dönemime hazırlanıyorum. Karşımda Adnan Bilim, Hülya Aydın, Yılmaz Taygan ve Sami Uytun arkadaşlarımız aday. Herkese başarılar diliyorum.” dedi.

İKİNCİ DÖNEMİM OLACAK

Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin gazetemize yaptığı adaylık açıklamasında şunları söyledi: “Seçimlerde tekrar adayım. Seçilirsem ikinci dönemim olacak. Karşımda bildiğim kadarıyla Yüksel Mısırlıoğlu aday. Başarılar diliyorum.”

KARŞIMDA BİR ADAY YOK

Fethiye Mahallesi Muhtarı İsa Altıntaş, seçimler için şu açıklamalarda bulundu: “Seçimde tekrar adayım. Kısmet olursa ikinci kez muhtar olacağım ve mahalleme görev yapacağım. Bildiğim kadarıyla şu anda karşımda bir aday yok.”

TEKRAR ADAY OLACAĞIM

Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimle ilgili şunları söyledi: “Seçimlerde tekrar adayım. 2’nci dönemim olacak. Karşımda geçen seçimde aday çıkan Hüseyin Kılıç tekrar aday diye biliyorum.”

SEÇİLİRSEM 5’İNCİ DÖNEMİM

İzmit’in merkez mahallelerinden olan 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, seçim için şunları söyledi: “Tekrardan aday olacağım. Seçilirsem 5’inci döneme başlayacağım. Aday olduğunu bildiğim isimler Cengiz Eraslan ve Şaban Baştürk.”

GENÇLERE BIRAKMAK İSTEDİM

Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ise, “Geçtiğimiz aylarda aday olduğumu ifade etmiştim ama kararım değişti. Yerimizi genç arkadaşlara bırakmak için bu seçimde aday değilim. 2’nci dönemim bitti. Aday olduğunu bildiğim isimler Gökhan Köysu, Emirhan Yavuz, Bekir Tombul ve Veli Karaman. Hak eden kazansın” dedi.

TEKRAR ADAY DEĞİLİM

Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akdoğan ise seçim hakkında şunları söyledi: “Seçimlerde tekrardan aday değilim. Bir dönem muhtarlık yaptım. Ahmet Öztayoğlu, Melda Okur, Ahmet Bucan ve İsmail Uzunoğlu aday diye biliyorum.”

2’NCİ DÖNEM İÇİN ADAYIM

Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik yaklaşan seçimler için şunları ifade etti: “Muhtarlığa tekrar adayım. 2’nci dönemim olacak. Karşımda Sami Köken, Serpil Hanım ve Mehmet Lafcı aday diye biliyorum.” dedi.

KARŞI ADAYLARLA İLGİLENMİYORUM

Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Tekrar aday olacağım. Muhtarlıkta 4’üncü dönem bitiyor, 5’inci dönem için adayım. Karşıma aday çıkıp çıkmamasıyla da ilgilenmiyorum.” dedi.

VEFAT SONRASI GÖREVE GELDİM

Körfez Mahalle Muhtar Vekili Ahmet Hozar da 31 Mart’la ilgili olarak, “Seçimde adayım. Muhtar arkadaşımızın vefat etmesi sonrasında atama sonucuyla göreve gelmiştim. Karşımda 2 aday var ama ben isimlerini vermek istemiyorum.” dedi.

3’ÜNCÜ DÖNEMİM OLACAK

Mehmet Ali Paşa Muhtarı Yaşar Doğan, gazetemize konuya ilgili yaptığı açıklamada, “Ben muhtarlığa ve hizmet vermeye tekrardan adayım. Seçilirsem mahallemdeki 3’üncü dönemim olacak. Başka adaylar ile ilgili bilgim yok.” dedi.

YAHYA KAPTAN’A ADAYIM

Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu gazetemize yaptığı açıklamada, “Seçimde tekrar Yahya Kaptan için adayım. 3’üncü döneme hazırlanıyorum. Bildiğim kadarıyla benim dışımda Aziz Opak ve Aliye Hale Meriç de aday.” dedi.

TEKRARDAN ADAY DEĞİLİM

Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ise yeniden aday olmayacağını şu sözlerle açıkladı: “Tekrardan aday değilim. 1 dönem muhtarlık yaptım. Zeki Uysal, Seçin Karakoyun, Mesut Belhan ve İsmail Pir isimli arkadaşların aday olduğunu duydum.”

YEŞİLOVA’YA TEKRAR ADAYIM

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz de yeniden aday olacağı ifade ederek şunları söyledi: “Yeşilova Mahallesi için tekrar adayım. 2’nci dönemim olacak. Muttalip Hoca ve Murat Topal’ın da göreve aday olduğunu duydum.”

ÖMERAĞA’DA 3’ÜNCÜ DÖNEM İÇİN

İzmit’in en merkezi mahallesi olan Ömerağa Mahalle Muhtarı Adnan Ulusoy, “31 Mart tarihinde yeniden aday olacağım. 2’nci dönemi bitirerek 3’üncü döneme adım atacağız. Bugün itibariyle Osman Subaşı ve kiracı olan bir başka kişi de göreve aday.”