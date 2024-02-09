15 gündür çöpler yer alınmıyor iddiası

Hurdacılık yapanların parçaladıkları eşyaları kamyonet ile getirip sokağa bıraktığını söyleyen vatandaşlar, “Belediyeye bildirmemize rağmen kimse gelip bunları almadı. Artık bu atıklar kokmaya başladı. Zaten çıkmaz sokak olduğu için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de üzerine çöplerin alınmaması gerçekten bizi çok zorluyor. Belediyenin bu çöpleri almasını istiyoruz. Bu kapar pislik içinde yakında hasta olacağız. Bunların görmezden gelinmemesini istiyoruz. Haber vermemize rağmen gelmeleri gerçekten bizi üzüyor” dedi.