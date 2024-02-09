15 gündür çöpler yer alınmıyor iddiası

Hurdacılık yapanların parçaladıkları eşyaları kamyonet ile getirip sokağa bıraktığını söyleyen vatandaşlar, “Belediyeye bildirmemize rağmen kimse gelip bunları almadı. Artık bu atıklar kokmaya başladı. Zaten çıkmaz sokak olduğu için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de üzerine çöplerin alınmaması gerçekten bizi çok zorluyor. Belediyenin bu çöpleri almasını istiyoruz. Bu kapar pislik içinde yakında hasta olacağız. Bunların görmezden gelinmemesini istiyoruz. Haber vermemize rağmen gelmeleri gerçekten bizi üzüyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.