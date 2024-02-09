Gölcük Barbasor Hayrettin Lisesi Türkiye finalini hedefliyor

İlimizde yapılan ilk grubu geçen kızlar, Yalova’da ilk maçında İstanbul Şampiyonu Şeyh Edepali Lisesi’ni Esila Şerit’in attığı golle 1-0 yendi. Temsilcimiz, Pazar günü Yalova’da ikinci maçında Balıkesir Spor Lisesi ile karşılaşacak. 10.00’da başlayacak maçı Gölcük Hayrettin Barbaros Anadolu Lisesi kazanması halinde Türkiye yarı finaline yükselecek. Daha önceki yıllarda salonda futsalda Dünya ikinciliği bulunan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, bu kez futbolda Türkiye finallerini hedefliyor. Barbaros Hayrettin Lisesi kız futbol takımını Kocaeli Kadın FK takımını futbolcuları oluşturuyor. Takımın teknik sorumluluğunu da Sinem Şirin yapıyor.