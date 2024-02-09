Sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmalı

Saldırıya şahit olan vatandaşlar gencin bacağından yaralandığını belirterek, “Mahallemizde her geçen gün sokak köpeklerinin sayısı artıyor. Artan sayı ile birlikte saldıran köpek sayısı da arttı. Çocuklarımız artık okula gidemez hale geldi. Elbette hayvanları seviyoruz ama insanları daha çok seviyoruz. O yüzden bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Özellikle çözümün hayvanlara zarar vererek olmamasını da talep ediyoruz. Dün bir genci yaralayan köpek bir çocuğu da daha ciddi yaralayabilir. Bu konuda belediyenin önlem almasını istiyoruz” dedi.