Makinecilerin 13 yıllık mağduriyeti bitiyor

ŞUYULANDIRMA SONUÇLANDI

İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 92 üyesinin mağduriyeti yakında bitecek. Yaklaşık 13 yıldır Durhasan ve Solaklar köyleri sınırlarında 1000 dönüm araziye sahip olan makinecilerin yapacakları yeni imalat alanları için bekledikleri şuyulandırma çalışması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde tapuları verilecek olan kooperatif üyelerinin 13 yıllık mağduriyetleri sona erecek ama bu süreçte yaşanan gelişmeler de bölgede yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda kooperatifi genel kurula götürecek gibi duruyor.

GENEL KURUL YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıl önce makine imalatçılarına yer olarak gösterilen Durhasan-Solaklar bölgesindeki 1000 dönüm alan için çalışmaların artık sonuna gelindi. Üzerine referandum yapılan, şuyulandırması mahkemeye taşınan alan için Büyüküşehir’in yaptığı son şuyulandırma çalışması ile birlikte süreç tamamlandı.

Şimdi tapularını alacak olan kooperatif ortakları, yatırım için kararlarını genel kurulda verecek. Çınar Ulusoy’un başkanı olduğu kooperatifin tapuları aldıktan sonra genel kurul yapması bekleniyor. Bu toplantıdan çıkacak karara göre de bölgede işletmelerin yatırım yapıp yapmayacağı netleşecek.