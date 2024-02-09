Kolonsuz kat mı çıkıyorlar?

Binanın üst katının kolonsuz bir şekilde tuğla ile örüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Elbette biz inşaat kısmından çok anlamayız ama kolonsuz bir katın yapılması bizi ürkütüyor. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü orada yaşayacak insanlar için büyük risk teşkil edebilir. Özellikle bu bölge fay hattı üzerinde olan bir bölge. Bu nedenle yapılan binalara çok dikkat etmek gerekiyor” dedi.