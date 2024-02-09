Kolonsuz kat mı çıkıyorlar?

Binanın üst katının kolonsuz bir şekilde tuğla ile örüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Elbette biz inşaat kısmından çok anlamayız ama kolonsuz bir katın yapılması bizi ürkütüyor. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü orada yaşayacak insanlar için büyük risk teşkil edebilir. Özellikle bu bölge fay hattı üzerinde olan bir bölge. Bu nedenle yapılan binalara çok dikkat etmek gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz Deli - Alttaki kolonlarada kolon demeye şahit lazım.hep derim deprem sallamaya başladımı projede bodrum,zemin,1kat,2kat,çatıkat projede 2 katlı ama temelden saysan 5 katlı,projeye bakmayacak deprem efendi.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.