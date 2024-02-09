Büyükakın beyannamesini 18 Şubat’ta açıklayacak

MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANDI

AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. Tüm kadrosu ile sahaya inen Ak Parti, mahalle başkanları ile bir araya geldi. İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları, ilçe başkanları, mahalle başkanları katıldı.

ZAFERİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM

Büyük coşkunun yaşandığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mahalle başkanlarının çok çalışması gerektiğini belirtti. Salonun coşkusu karşısında “Sizleri görünce zaferin ayak seslerini duyuyorum” diyen Büyükakın, “Bizim temel taşlarımız mahalle başkanlarımız. Şimdi sizlerin yapması gereken mahallenizde AK Parti’ye oy verenlerin bir dana ol verip vermeyeceğini öğrenmek ve o vermeyenleri ise oy vermeye ikna etmektir. 306 bin üyemiz var. Bu üye sayısı diğer partilerin toplam oy sayısından fazla.

GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERECEĞİZ

Bu seçim öncesi bir koordinasyon toplantısı. Bizler yeni bir Türkiye’nin inşası peşindeyiz. Yıllardır bu millete siz yapamazsınız dediler. Beceremezsiniz dediler. Cumhurbaşkanımız sayesinde bu millet gerçek iktidarına da kavuştu. Aslında yeni Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin özüne döndüğü bir yüzyıl. Yeni yüzyılda yeni yüzyıla uygun şehirler inşa edeceğiz. Gerçek belediyecilik AK Parti belediyeciliği. Diğer taraf sosyal medya belediyeciliği. Gerçek belediyeciliği biz biliyoruz. Biz gerçek belediyeciliğin yapılmadığı sanal belediyeciliğin yapıldığı yerlerde gerçek belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz.

TÜM İLÇELERDE ÖNDEYİZ

Seçim beyannamemizi 18 Şubat’a açıklamayı planlıyoruz. O beyannamede sosyal belediyecilikte nasıl fark yarattığımızı bütün kentliye anlatacağız. Bu beyanname bizim önümüzdeki süreçte ana stratejimizi ortaya koyacak. Şu anda biz tüm ilçelerde öndeyiz. Bizim önceliğimiz şimdi öncelikle bu oyları muhafaza etmek. Her biriniz kendi mahallenizde bunu başardığınızda her belediye bunu başarmış olacak” dedi.