Gölcük İdman Ocağı’nın maçı çarşambaya ertelendi

Kadınlar Futbol 3.Lig’de bu sezon ilk yılını yaşayan, lige de çok iyi başlayan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, bugün Kavaklı Stadı’nda Yalovaspor ile oynayacağı karşılaşma çarşamba gününe ertelendi. Gölcük 14 Şubat Çarşamba gününe ertelen karşılaşma Gölcük Kavaklı Stadı’nda 12.00’de başlayacak. Ayrıca pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 12.00’de başlayacak Kocaeli Kadın FK- İstanbul Çatalcaspor karşılaşması da yine 14 Şubat Çarşamba gününe ertelendi. Bu maçta M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 12.00’de start alacak.

Kaynak: Spor servisi