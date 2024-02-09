Kandıra ve Başiskele’de çıkan bağımsız adaylara Talus’tan yanıt: Bizim adaylarımız belli

MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANDI

AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. Tüm kadrosu ile sahaya inen Ak parti, mahalle başkanları ile bir araya geldi. İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları, ilçe başkanları, mahalle başkanları katıldı.

İZMİT’İ ALMAYA HAZIR MIYIZ?

AK Parti’nin Kocaeli’de 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesini kazanacak adayları belirlediğini söyleyen İl Başkanı Şahin Talus ise, seçimin önemine dikkat çekti. 29 Mayıs 2023’te yerel seçim çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Talus, 7 Ocak’ta büyükşehir, 3 Şubat’a ise ilçe belediye başkan adaylarımız açıklandı. Adaylarımızın tamamı ilçelerinde büyük bir coşku ile karşılandılar. 13 belediye başkanımız ile seçim sahasındayız. Herkesle sağlarımızı sıkı tutup koşturuyoruz. Tek hedefimiz 2019 seçimlerinde aldığımız oyların oranlarını artırmak. Şimdi İzmit’i geri almak için hazır mıyız?

DİĞER LAFLAR BOŞ

Biz teşkilatlarımıza güveniyoruz. Biz Cumhur İttifakı teşkilatlarına güvendik. 2019'da aldığımız oyu artıracağız ve İzmit’i alacağız. Bizim adaylarımız belli ve şimdi sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İlçelerde bağımsız adaylar çıkıyor ve açıklamalarında biz Reisin yanındayız, AK Parti sevdalısıyız diyorlar. Seçimi kazandıklarında AK Parti’ye geçeceklerini söylüyorlar. AK Parti’nin adayları belli. Bizim adaylarımız 3 Şubat’a açıklandı. Diğer laflar boş laflardır. Bir olmamız, diri olmamız ve hep beraber olmamız gerekiyor” dedi.