Skhirtladze Kocaelispor’da

Benik Afobe transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçen Kocaelispor Dinamo Tiflis forması giyen Davit Skhirtladze ile anlaştı. 30 yaşındaki Gürcü futbolcu bu sezon Dinamo Tiflis formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında oynadı. Geçen sezon Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 12 gol 12 asistle oynayan Davit, Gürcistan Milli Takımı’ında da forma giyiyor.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Kocaelispor Kulübü, Davit Skhirtladze'nin transferi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
İyi Olur - İnşallah faydalı olur takımda 3 gürcü 1 Azeri olması nedeni ile de uyum sorunu çekmez bence
Cantuğrul - Kiralık olması çok iyi olmuş en azından aşı tutmazsa sezon sonu gönderilir
Körfezli - İsmini okumak zor yaa sonunda adam gibi FORVET aldık be emeğinize yüreğinize sağlık adamın gollerini izledim yırtıcı kafa golü var hızı fena sayılmaz bize lazım olan inşallah uyum sağlar sakatlığında yoksa Kocaelisporumuzun ileri harika oldu orta saha sorunu yaşamazsak SÜPERLİG hayırlı olsun bize
Numaralı Alt - Moral bozulacak bir durum yok. Fiyat performans futbolcusu. Kesinlikle iş yapar. Kendi takımının lideri ve kaptanı. Kariyeride var. Kendimizi kaf dağında görmeye gerek yok. İnşallah bizi şampiyon yapacak.
Hadi Hayırlısı - Hazırsa ne ala . Hayırlı olsun
Körfezli - Hep gürcülerde topladık, lazlar alımasın
Körfezli - Hele şükür adamsınız
Ve Aleyküm Selam - Ya siz şaşırdınız mı başladınız bir Gürcü sevdasına ne bu ya
Necdet - Son dakika Alacağın adam çöp çıkar adam 31 yaşında forvet 300’den fazla maç oynamış sıradan takımlarda 59 tane gol atmış yani koskoca sezonu ortalama üçbeş golle bitirmiş Sen bu adamı forvet diye alıyorsun İstatistikler bunu gösteriyor inşallah biz yanılalım faydalı olsun mesele bağcıyı dövmek değil ama bu işler son gün son dakikaya bırakılmaz
Chelykbash - Haydaaa hani Partizan’lı forvetti , Hızır idi Yunus idi , Hızır idi Yunus idi İ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.