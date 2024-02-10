Skhirtladze Kocaelispor’da

Benik Afobe transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçen Kocaelispor Dinamo Tiflis forması giyen Davit Skhirtladze ile anlaştı. 30 yaşındaki Gürcü futbolcu bu sezon Dinamo Tiflis formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında oynadı. Geçen sezon Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 12 gol 12 asistle oynayan Davit, Gürcistan Milli Takımı’ında da forma giyiyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kocaelispor Kulübü, Davit Skhirtladze'nin transferi ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonu'na tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır.