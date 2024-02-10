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Leyla Hanım’ın galası yarın yapılacak

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) yürütücüsü olduğu Leyla Hanım filminin ilk gösterimi 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Leyla Hanım’ın galası yarın yapılacak mask
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İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. İzmit Belediyesi öncülüğünde çekimi yapılan filmin yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senaryo Danışmanlığını Gani Müjde üstlendi. Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Borak’a Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.

ALİ İHSAN VAROL SUNUCU

İlk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türünde filmin galasında sunuculuğu ünlü isim Ali İhsan Varol yapacak. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle galası ertelenen filmin ilk gösteriminde ünlü isimlerde yerini alacak.

Kocaeli Fuarı ile ilgili bir toplantı için gittikleri Değirmendere’den gece dönerken Leyla Atakan ile belediye meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel, Başiskele Seymen’de geçirdikleri trafik kazası sonucu 11 Şubat 1971 tarihinde hayatlarını kaybetmişlerdi. İzmit’in görev şehitleri film gösterimi dışında yarın ayrıca kabirleri başında da anılacak.

# Kocaeli, İzmit, Başiskele, Kahramanmaraş

10 Şub 2024 - 00:20 - Perde Arkası --- Okunma

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