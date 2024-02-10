Hereke Limanı vatandaşı zehirliyor

Denetimlerin yapılmadığını iddia eden vatandaşlar, “Gece limanda yapılan çalışmalarda yük indirme ve doldurmada püskürtme su kullanılmadığı için toz çıkıyor. Bu toz artık nefes almamızı dahi zorlaştırıyor. Bu konuda denetim ve önlem alınmasını istiyoruz. Bu bir çevre felaketine dönüşmeden, insan sağlığını olumsuz etkilemeden çözüm bulunmalı ve denetimler sıklaştırılmalı. Zaten beton fabrikasından çıkan tozlar bizi ziyadesiyle rahatsız ediyor ve mahalleye toz yağmurları yağıyor adeta. Bu sıkıntılar yakında Hereke’ye yaşanmaz kılacak. Önlem istiyoruz” dedi.