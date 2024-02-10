Türkiye ile Kırgızistan arasında 11. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Caparov'un başkanlığında Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

KEK Protokolü'nü ve buna ilişkin 62 maddelik eylem planını imzalayan Yılmaz ve Caparov'un huzurunda, komisyon kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, "28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek’te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol" ve "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Kırgız İhracatı Geliştirme ve Tanıtma Merkezi arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

İmza törenin ardından Caparov ile birlikte basın açıklaması yapan Yılmaz, gerçekleştirdikleri iş forumu ile ikili ve heyetler arası görüşme ve toplantıların son derece verimli, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluğa yakışır şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, Kırgızistan ile karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye devam ettiklerini, işbirliğinin meyvelerini artan ticaret hacminin somut olarak ortaya koyduğunu belirterek, mevcut durumda ikili ticaret hacminin 1,6 milyar dolara ulaştığını ve bugün gerçekleştirilen KEK toplantısının katkısıyla en kısa sürede bu eşiği daha yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.,

İlk aşamada bu yıl 2 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için gerekli adımların atılması hususunda da Caparov ile mutabık kaldıklarını kaydetti.

Yılmaz, Türk müteahhitlerin Kırgızistan'da bugüne kadar yaklaşık bir milyar dolar değerinde 93 proje üstlendiklerini dile getirerek, dünyada birçok prestijli projeye imza atan Türk müteahhitlik firmalarının, Kırgızistan'da simge eserlerde imzaları bulunduğunu, gelecek dönemde de Kırgızistan'ın kalkılmasına katkı sunacak büyük projeleri üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kırgızistan ile ortak fayda üretebilecek her alanda pek çok fırsatları değerlendirmek için mutabık olduklarını belirten Yılmaz, karşılıklı ticaret ve yatırımları genişletmenin yanı sıra enerjiden tarıma, gayrimenkulden ulaşıma, sağlıktan eğitime, kültürden sanayiye kadar birçok alandaki girişimlerin de arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, işbirliğinin bu seviyelere gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un karşılıklı güçlü siyasi iradelerinin büyük bir etkisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onların dirayetli liderliğinde ve çizdikleri vizyon çerçevesinde biz de tüm kurumlarımızla bunun altını doldurma gayreti içinde olacağız. Bugün yaptığımız toplantılar, gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon iki devlet başkanının Kırgızistan'da gerçekleştireceği Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı için de güçlü bir zemin oluşturmuştur. İnanıyorum ki bu toplantıdaki bir takım hazırlıklar o vakte kadar olgunlaştırılacak ve kritik bir takım anlaşmalar sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için KEK mekanizmasına büyük önem veriyoruz."

10. Dönem KEK toplantısı neticesinde oluşturulan eylem planında 79 madde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, geçen süre içinde bunun 46'sının tamamlandığını, bugün imzalanan eylem planında ise 62 maddenin yer aldığını ve bunları gelecek dönemde karşılıklı olarak yakından takip ederek birer birer hayata geçireceklerini söyledi.

Eylem planında yer alan ana başlıklara ilişkin bilgi veren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eylem planımızda, Ticaret Çalışma Grubu toplantılarının gerçekleştirilmesi; Ortak Gümrük Konseyi 3. Dönem Toplantısının yapılması; karşılıklı ticaret ve yatırım iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması; madencilik ve hidroelektrik alanlarında işbirliğimizin daha üst seviyelere çıkarılması; Kırgızistan'da bütün potansiyel gelişme sektörlerini kapsayan bölgesel kalkınma planları hazırlanması hususunda tecrübe paylaşımı yapılması ve teknik destek verilmesi; ulaştırma, ormancılık, finans, sağlık, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına dönük restorasyon gibi alanlarda işbirliği yapılması; eğitim ve bilim alanında işbirliği anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi ve sonuçlandırılması; adli tıp alanında işbirliği; insan kaynakları alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı. Bu maddeler öne çıkan maddeler ama çok daha detaylı bir eylem planımız var."

Yılmaz, iklim değişikliğinin yaşandığı, dünyanın sürdürülebilirlik meselelerini çok ciddi anlamda tartıştığı bir dönemde, su konusunun en stratejik konulardan bir tanesi olduğunu, toplantıda ayrıca bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı aldıklarını aktararak, "Su konusunda Ticaret Bakanlıklarımızın, Dışişleri Bakanlıklarımızın koordinasyonunda, Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere suyla ilgili tüm kurumlarımızın içinde bulunduğu çalışma gruplarında, sulamadan balıkçılığa, su ürünlerine, enerjiden su verimliliğine varıncaya kadar geniş bir yelpazede, su konusunda nasıl işbirliği yapabileceğimizi ele aldık. Diğer taraftan yine komşu ülkelere Kırgızistan'ın içme suyu temin etmesi, bunu ticari olarak gerçekleştirmesi yönünde de özel sektörle birlikte işbirliği yapma konusunda mutabakata vardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KEK 11. dönem toplantısının iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına canı gönülden inandığını dile getirerek, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkilerini daha iyi yansıtacak seviyelere ulaşmasını diledi.

Kaynak: AA