KOÜ’de yangın tatbikatı

Olası bir yangın durumunda alınacak önlemlerin bilinmesi, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi, herhangi bir kargaşaya mahal verilmeden sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ortaklığı ile düzenlendi. Fakülte ve Daire Başkanlığı binalarında görev yapmakta olan yangına müdahale ekiplerinin yanı sıra akademik ve idari personellerin de katıldığı tatbikatta yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verildi.