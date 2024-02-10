Gümüşhane’nin kurtuluşu kutlanacak

Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu; Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıldönümü nedeniyle yarın bir etkinlik gerçekleştirecek.
Gebze Güzeller Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki etkinlik yarın akşam 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.