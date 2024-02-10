Araç sahipleri dikkat bu oyuna gelmeyin

Trafik sigortasında üst limit çıkartılan ek maliyetlerle aşılıyor. Trafik sigortasına ocak ve şubat aylarında yüzde 10'ar zam yapıldı. Ancak şirketler yüzde 20'lik zammı yeterli bulmadı. Bu nedenle prim sınırını çeşitli gerekçelerle aşmaya başladılar.
TOBB Türkiye Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Şu an poliçeye erişim zor, acenteler bu konuda çok zorlanıyoruz. Günün sonunda bu sene vadesi gelen poliçeler için yenilenmeme yok. Sigorta Emeklilik ve Düzenleme Kurumu konusunda mutlaka kalıcı çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. İddiaya göre sigorta yapmak istemeyen şirketler teknik sorunu bahane ediyor. İnternetten teklif alamayan müşteriler şirketi arıyor. Ardından ek teminat ve çekici gibi hizmetler için çok yüksek tekliflerle karşılaşılıyor.
Korkut, "Bir kısım şirketler çekici gibi şeylere fahiş fiyatta bir şeyler koyuyor. Şunun kamuoyu tarafından bilimesinde fayda var, kasım sonu itibariyle sektör 11 milyar lira zararda." dedi. Trafik sigortasına mart ve nisan aylarında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Bu zam Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından iki katına çıkarılabiliyor..
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mahmut Abii.. - zarardamı...valla ben yemedim bunu,başka saflara yedirin bunu..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.