Kredi kartlarının asgari ödeme ücretleri artacak mı?

Dün Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde "Tüketici kredileri" gündemiyle toplandı. Geçtiğimiz gün enflasyon raporunu sunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, tüketici kredilerini izlediklerini söylemişti. Bu gelişmelerden sonra kredilere yönelik adımlar bekleniyor.

BDDK'nın geçtiğimiz perşembe günü açıkladığı rakamlara göre, 2 şubat itibariyle tüketici kredileri 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 436 milyar 798 milyon lirası konut, 94 milyar 33 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 2 milyar 352 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 540 milyar 534 milyon lirasını taksitli, 706 milyar 856 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Haftalık bazda ise yüzde 17 artışla 240 milyar liralık kartlı harcama yapıldı.

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarları Haziran 2022'den beri değişmedi. Asgari ödeme tutarlarının düşük oluşu ve taksitlendirme seçeneğinin olması tüketicileri kredi kartlarına yöneltti. Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini aylık yüzde 3.66 seviyesinde sabit tutuyor.

Ekonomi yönetiminin masasında 2 seçenek bulunuyor. Kredi kartı asgari ödeme tutarlarının artırılması ve taksitlerin sınırlandırılması. Enflasyon etkisiyle hızlı yükselen kredi kartı limitlerine de bir sınırlama getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Global