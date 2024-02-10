Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kıyafet alırken nelere dikkat edersiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda; yüksek teknoloji ile üretilen kıyafetler yoğun kimyasallar barındırıyor. Dr. Buğra Buyrukçu konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı? mask
PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?
PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Leke tutmayan kıyafetler, ütü istemeyen gömlekler ya da sporda kullandığımız sıkılaştıran o taytlar... Deriden emiliyor, vücuda yayılıyor. İnsan sağlığı kadar çevre sağlığını da etkiliyor. Bu kıyafetler aslında zehirliyor. Show Ana Haber'de yer alan habere göre içeriğinde PFAS olduğu söylenilen bu ürünleri kullanmak oldukça tehlikeli.

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

Konuya dair konuşan Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Bakın çok enteresan bir dokusu var. Aldığınız ürün kapağını açtığınızda kokuyorsa bu ürün gerçekten de PFAS'ı çok fazla içeriyor demektir. Alerjilerin artmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi aslında bu PFAS'ların çok fazla kullanılması.

Gömleğimizin kırışmamasını istiyoruz. Kırışmaması için kullanılan madde aslında bir kimyasal. Sadece kuru temizleme yapılabilir olanları asla almamanız lazım. Hiçbir şekilde çamaşır makinesinde yıkanmaz denilen ürünleri asla tercih etmemeniz gerekiyor." dedi.

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

Aslında moda dünyası teknoloji geliştikçe insanların hayatını kolaylaştırmaya odaklandı ama dikkat! Bu kıyafetlerin hepsinde sonsuz kimyasallar denilen önemli bir kimyasal madde var. Bilimsel çalışmalarla da ortaya kondu. PFAS içeren kıyafetler yıkandığında zehirli kimyasallar kanalizasyondan toprağa da geçiyor.

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

Peki, sonsuz kimyasalların zararlı etkilerinden korunmak için ne yapmalı? Uzmanlara göre daha çok pamuklu ve organik kumaşlar tercih edilmeli, 2. el kıyafetlere de bir şans verilmeli. PFAS içerikli ürünlerin pek çok ülkede şimdi yasaklanması tartışılıyor.

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

# kıyafet, zararlı, madde, içerik, pamuk, moda, teknoloji, bilimsel, Araştırma, alışveriş, VAR

10 Şub 2024 - 09:58 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı? mask
PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?
"Leyla Hanım" galasına tam kadro katılıyor mask
"Leyla Hanım" galasına tam kadro katılıyor
Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir… mask
Horlama deyip geçmeyin! Bu 4 ölümcül hastalığın habercisi olabilir…
Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi mask
Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi
Bahar aylarında yağış olacak mı? Kış kar yağmadan geçti! Meteoroloji'den cevap var mask
Bahar aylarında yağış olacak mı? Kış kar yağmadan geçti! Meteoroloji'den cevap var
Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor mask
Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL