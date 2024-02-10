PFAS nedir? Zehirli kıyafet olur mu? Türkiye'de yasaklanacak mı?

Leke tutmayan kıyafetler, ütü istemeyen gömlekler ya da sporda kullandığımız sıkılaştıran o taytlar... Deriden emiliyor, vücuda yayılıyor. İnsan sağlığı kadar çevre sağlığını da etkiliyor. Bu kıyafetler aslında zehirliyor. Show Ana Haber'de yer alan habere göre içeriğinde PFAS olduğu söylenilen bu ürünleri kullanmak oldukça tehlikeli.

Konuya dair konuşan Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Bakın çok enteresan bir dokusu var. Aldığınız ürün kapağını açtığınızda kokuyorsa bu ürün gerçekten de PFAS'ı çok fazla içeriyor demektir. Alerjilerin artmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi aslında bu PFAS'ların çok fazla kullanılması.

Gömleğimizin kırışmamasını istiyoruz. Kırışmaması için kullanılan madde aslında bir kimyasal. Sadece kuru temizleme yapılabilir olanları asla almamanız lazım. Hiçbir şekilde çamaşır makinesinde yıkanmaz denilen ürünleri asla tercih etmemeniz gerekiyor." dedi.

Aslında moda dünyası teknoloji geliştikçe insanların hayatını kolaylaştırmaya odaklandı ama dikkat! Bu kıyafetlerin hepsinde sonsuz kimyasallar denilen önemli bir kimyasal madde var. Bilimsel çalışmalarla da ortaya kondu. PFAS içeren kıyafetler yıkandığında zehirli kimyasallar kanalizasyondan toprağa da geçiyor.

Peki, sonsuz kimyasalların zararlı etkilerinden korunmak için ne yapmalı? Uzmanlara göre daha çok pamuklu ve organik kumaşlar tercih edilmeli, 2. el kıyafetlere de bir şans verilmeli. PFAS içerikli ürünlerin pek çok ülkede şimdi yasaklanması tartışılıyor.