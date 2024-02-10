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Kandıra Ballar Mahallesi’ne futbol sahası

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Ballar Mahallesine sentetik çim futbol sahası yapılması için ihale düzenledi.

Kandıra Ballar Mahallesi’ne futbol sahası mask
Kandıra Ballar Mahallesi’ne futbol sahası
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Kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. Bu kapsamda, “Kandıra İlçesi Ballar Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapımı” ihalesi gerçekleştirildi. Ana Hizmet Binası İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihalede en düşük teklif 2 milyon 101 bin 622 TL olurken en yüksek teklif 4 milyon 750 bin TL oldu. İhaleye 5 firma teklif verdi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma açıklanacak.

Kaynak: BÜLTEN

# hizmet, Kocaeli, Büyükşehir

10 Şub 2024 - 10:06 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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