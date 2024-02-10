Kandıra Ballar Mahallesi’ne futbol sahası

Kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. Bu kapsamda, “Kandıra İlçesi Ballar Mahallesi Sentetik Çim Futbol Sahası Yapımı” ihalesi gerçekleştirildi. Ana Hizmet Binası İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihalede en düşük teklif 2 milyon 101 bin 622 TL olurken en yüksek teklif 4 milyon 750 bin TL oldu. İhaleye 5 firma teklif verdi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma açıklanacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.