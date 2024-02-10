Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru zirve yapan mevduat faizleri yeni yıl itibarıyla geriledi. Merkez Bankası’nın faiz artırımına rağmen mevduat faizlerinin gerilemesinin nedeni ne? Bankalar neden faizleri geri çekti?

Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamaları milliyet.com.tr’ye yaptı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYA DİKKAT

Merkez Bankası son artışla politika faizini yüzde 45’e çıkardığını açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla yeni yılda faiz artırımı döngüsüne ekstrem durumlar olmadıkça gidilmeyecek. Faizin durağan tutulduğu bir 6 aylık periyot bizi bekliyor.

Merkez Bankası faizi ilk artırmaya başladığında piyasadaki mevduat faizi oranıyla politika faizinin birbirine yakınlaşacağını ve yıl sonunda eşitleneceğini bekliyorduk. Bu gerçekleşti, şu anda Merkez Bankası politika faizi yüzde 45 seviyesinde, mevduat faizleri ise yüzde 45-47 bandında gözükmekte.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı hedeflerine ulaşmış olduğunu, politika faizi ile piyasadaki reel faiz farklılığının giderildiğini gözlemlemekteyiz.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞTE 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Peki faiz artırımı yapılmasına rağmen son dönemde ‘piyasadaki mevduat faizlerinin gerilemesinin nedeni ne?’ sorusuna cevap olarak, bankaların yıllık bazda kendilerine koydukları mevduat ve kredi hedefleri bulunmakta. Bu hedefleri yakalamak için yıl sonunda mevduat faizlerinden yüksek oranda faiz sunmaktaydılar. Yıl sonunda faizler yaklaşık yüzde 52 seviyesine yükselmişti. Fakat ocak ayına gelinmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığı için piyasalar reel oranlara geri döndüler. Şu anda yüzde 45 ile 47 arasında mevduat faizi veriyorlar. Bir diğer önemli etken de KKM’nin artık cazibesini yitirmesidir. KKM’den dönenlere yüksek oranda mevduat faizi verilmesi ile 2023 yılı sonunda mevduat faizleri oldukça yükselmişti. Şu anda yeni KKM açılmadığından ve vadesi biten KKM’ler yenilenmediğinden dolayı mevduat faizleri geri geldi. Şu andaki hali ile çok ekstrem gelişmeler olmazsa uzunca bir müddet bu faiz oranlarında kalacağımızı ve ikinci çeyreğin sonundan başlayarak artık piyasada faizin düştüğünü konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyoruz.

BANKALARDA AĞIRLIKLI FAİZ ORANI KAÇ?

Bankalarda ağırlıklı olarak 45 ile 47 arasında oranlar söz konusu. Bazı bankalar yüzde 40’ların da altına düşebiliyor. Düşük faiz oranlarının geçici bir durum olduğunu değerlendiriyoruz.

MEVDUAT FAİZLERİ NE ZAMANA KADAR YÜKSEK KALACAK?

2024’ün ilk 6 aylık döneminde mevduat faizlerinin yüzde 45-47 arası olacağını daha sonrasında faiz indirimlerine gidileceği ve mevduat faizlerinin de düşeceği kanaatindeyiz.

1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

Mevduat faizinde aylık ve üç aylık kazançlar arasındaki oransal fark neredeyse kapanma noktasında. 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık 37 bin 500 TL kazancı söz konusudur.

Mevduat eğer 3 aylık döneme çıkarsa burada 2 puanlık ekstra faiz söz konusu. Bu da 1 milyon TL’de yaklaşık 800 TL ekstra bir rakama tekabül etmektedir. Yani 1 milyon TL’yi 3 aylık mevduata yatıran bir kişinin kazanacağı aylık faiz geliri 38 bin 300 TL olacaktır.

YÜZDE 40’IN ALTINDA FAİZ VEREN BANKA VAR, FAİZLER NEDEN DÜŞTÜ?

Yüzde 40’ın altında faiz veren bankalar yıl sonu hedeflerini yakalamış olan bankalardır. Şu anda piyasadaki mevduatı elde etmek için agresif tutum sergilemeyen bankalardır. Bu geçici bir dönemdir. Piyasanın şu anda kabullendiği oran yüzde 45-47 aralığıdır. Bu bankalar kısa süre içerisinde faizleri ortalama piyasa oranına yükseltecektir.”

Kaynak: Milliyet

# Merkez Bankası, yeni, VAR

10 Şub 2024 - 10:30 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu? mask
Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu?
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak mask
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak
Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak mask
Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı mask
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Bitcoin 47 bin doları aştı! mask
Bitcoin 47 bin doları aştı!
Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler mask
Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL