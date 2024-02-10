Kocaeli’de motorinin fiyatı 45 TL’ye dayanacak! 2 lira 56 kuruşluk zam

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 12 Şubat Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Kocaeli
Benzin: 39,34 TL
Motorin: 41.72 TL
Gelecek zam sonrası Kocaeli’de motorin fiyatı 44.28 TL’ye kadar çıkacak. LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.