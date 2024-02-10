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Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Siyasi içerikler o platformlarda sınırlandırılacak

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Siyasi paylaşımların ve haberlerin hakim olduğu sosyal medyada işler değişiyor olabilir. Artık platformların yöneticileri oyunun kurallarını yeniden yazıyor ve haberleri, siyaseti uzaklaştırmayı seçiyor.

Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Siyasi içerikler o platformlarda sınırlandırılacak mask
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Eski adı Twitter olan X'te siyasi paylaşımlar ve haberler ağırlıktayken rakibi Threads'ten yeni bir adım geliyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri daha önce şirketin, Threads'i politika ve haberlerin haber akışına hakim olduğu bir yere dönüştürmeyi planlamadığını ve Meta'nın da buna sıcak baktığını söylemişti. Şirket de yayınladığı bir blog yazısında Instagram veya Threads'te siyasi içeriğin tanıtımını yapmayacağını duyurdu.

Şirket; Keşfet, Reels, Öneriler de dahil olmak üzere uygulamalarındaki çeşitli alanlar için algoritması aracılığıyla siyasi içeriği sınırlayacağını söylüyor:

"Bu öneri güncellemeleri herkese açık hesaplar ve Keşfet, Reels, Öneriler gibi içerik önerdiğimiz yerler için geçerli; insanlara takip etmeyi seçtikleri hesaplardaki içeriği gösterme şeklimizi değiştirmez."

Siyasi içerik varsayılan olarak sınırlı olsa da kullanıcılar bu özelliği kapatabilecek ve istedikleri tüm siyasi içeriğe izin verebilecek. Şirket, bunun ilk olarak Instagram ve Threads'te uygulanacağını, daha sonra Facebook'un da bu uygulamaya dahil olacağını söyledi.

Siyasi içeriğe yönelik bu sınırlama yalnızca takip edilmeyen hesaplardan önerilen içerikler için geçerli olacak. Eğer takip edilen bir kullanıcı siyasi paylaşımlar yapıyorsa bu akışınızda görünmeye devam edecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# yeni

10 Şub 2024 - 10:57 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji --- Okunma

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