Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de modern tesislere, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar, büyük bir sonuç ortaya koydu." dedi.

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi mask
Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi
Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Birinciliği final maçları, İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı.

Genç kızlar final müsabakasında Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi ile Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi mücadele etti.

Bakan Bak'ın da izlediği müsabakayı Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi, 3-0 kazandı.

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

"ÇOCUKLARIMIZIN MÜSABAKALARDA GÖSTERDİĞİ BAŞARILAR BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, özellikle voleyboldaki başarılı çıkışın temellerinin neler olduğunu hep beraber gördüklerini belirterek, şampiyon olan ve şampiyonaya katılan tüm liseleri, ekipleri, sporcuları, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

Bak, 2023'te "Filenin Sultanları"nın katıldığı bütün turnuvalarda birinci olduğunu, onlardan olimpiyatlarda da şampiyonluk ve madalya beklediklerini dile getirerek, "Onları alkışlıyoruz. Yine Filenin Sultanları'nın küçük kardeşleri de burada çok güzel mücadele etti." diye konuştu.

Bakan Bak, şampiyon olan Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni, ikinci olan Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi'ni ve erkeklerde birinci olan Ankara TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti.

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladığını vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Büyük tesisler, modern tesisler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de modern tesislere, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar, büyük bir sonuç ortaya koydu. Bunun devamını bekliyoruz. Onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Çocuklarımızın ortaya koyduğu, müsabakalarda gösterdiği başarılar, bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması için çaba göstermek. Okullarda yetenek taraması yapıyoruz; sporcularımızı, çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendiriyoruz. Yapılan testler sonucunda ortaya koydukları performanslara göre yönlendirme yapıyoruz."

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

"SPORDA YENİ BAŞARILARI HEP BERABER ALKIŞLAYACAĞIZ"

Bak, geleceğin şampiyonlarının, geleceğin sporcularının buradan yetiştiğine işaret ederek, "Okullara destek veriyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de konuştuk. Bu yıl müsabakaların artırılmasını istiyoruz. Daha fazla müsabaka yapılmasını istiyoruz. Tekrar bu jenerasyona başarılar diliyorum. Sporda yeni başarıları hep beraber alkışlayacağız. İnşallah buradaki kızlarımız, erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa, dünya şampiyonlarında temsil edecek. Onlara inanıyoruz. Temelden sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bak, "Güçlü spor ülkesi Türkiye geliyor, güçlü voleybol ülkesi Türkiye geliyor. İşte gelecek burada. Onları yürekten alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

Bakan Bak, konuşmasının ardından şampiyon olan takımlara kupalarını verdi.

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi

Maçı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da izledi.

Kaynak: AA

# Türkiye, yeni, Kocaeli, VAR, Büyükşehir, polis, İzmit, tahir büyükakın

10 Şub 2024 - 11:01 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi mask
Bakan Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi
Gölcük İdman Ocağı’nın maçı çarşambaya ertelendi mask
Gölcük İdman Ocağı’nın maçı çarşambaya ertelendi
Gölcük Barbasor Hayrettin Lisesi Türkiye finalini hedefliyor mask
Gölcük Barbasor Hayrettin Lisesi Türkiye finalini hedefliyor
Darıca GB çok önemli bir maça çıkıyor mask
Darıca GB çok önemli bir maça çıkıyor
Berat Kartal kiralık verildi mask
Berat Kartal kiralık verildi
BAL’da pazar günü derbi heyecanı var mask
BAL’da pazar günü derbi heyecanı var

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL