İşçilerden düşük ücrete tepki

Dilovası ilçesinde İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hübner Toplu Taşıma Sistemleri fabrikası işçileri düşük ücrete ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemde bulundu. İşçiler, işveren temsilcileri ile görüşerek, ücretlerinin iyileştirilmesini istedi. İşçiler adına işveren temsilcisine isteklerini sıralayan bir işçi, “Zammı kabul etmiyoruz, sosyal hak istiyoruz. Yılda en az iki prim veya iki ikramiye istiyoruz.” dedi.

İşçiler taleplerini sıralarken, aralarından da kimsenin işten çıkarılmamasını, buna tepki vereceklerini söyledi. İşçiler bundan önceki dönemde buna başvurulduğunu, yeniden yapılmaması istendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ