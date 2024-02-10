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Başkan Büyükakın: "Kılavuz gençlik, pusula gibi yol gösterecek"

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Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde görevli eğitmen ve personelle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "’Bu dünyayı ben kurtaracağım, benim yetiştirdiğim insan bu dünyayı kurtaracak’ gibi motivasyonla çalışmanızı bekliyoruz. Neye vesile olacağınızı bilemezsiniz. Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir. Kılavuz gençlik modeli pusula gibi size yol gösterecek" dedi.

Başkan Büyükakın: "Kılavuz gençlik, pusula gibi yol gösterecek" mask
Başkan Büyükakın: "Kılavuz gençlik, pusula gibi yol gösterecek"
Başkan Büyükakın: "Kılavuz gençlik, pusula gibi yol gösterecek"
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Sosyal hizmetlerden spor ve sağlık hizmetlerine kadar hayatın birçok alanında vatandaşlara hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destek veriyor. Büyükşehir belediyesinin gençlerin gelişiminde model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl fark oluşturan eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. Gençliğe yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri’nde hizmet içi eğitimlere de oldukça önem veriliyor. Hizmet içi eğitimin açılış programına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kılavuz gençlik modelinin gençlere pusula gibi yol gösterdiğini söyledi.

"Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri’nde görev yapan eğitmen ile personellerin katılım sağladığı hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Kurumlarda bulunan tüm personelin katılım gösterdiği 3 günlük programda seminerler gerçekleştirildi. Eğitmenlere Türkiye’ye çok büyük faydası olacak isim yetiştirebileceklerini söyleyen Başkan Büyükakın,"’Bu dünyayı ben kurtaracağım, benim yetiştirdiğim insan bu dünyayı kurtaracak’ gibi motivasyonla çalışmanızı bekliyoruz. Neye vesile olacağınızı bilemezsiniz. Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir. Kılavuz gençlik modeli deniz feneri gibi orada duracak, herkes yolunu bulacak ya da elinize aldığınızda bir pusula gibi yolunuzu gösterecek” dedi.

Kaynak: İHA

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10 Şub 2024 - 11:50 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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