Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Yatırımcılar dikkat... Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,39 kazançla tamamladı.

Yatırımcılar dikkat... Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,46 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji'yi, Vestel yüzde 21,43 ile Vestel Elektronik, yüzde 18,69 ile Mia Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,93 ile Kocaer Çelik, yüzde 2,64 ile Turkcell ve 2,24 ile Kayseri Şeker Fabrikası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 437 milyar 949 milyon lirayla Koç Holding, 406 milyar 755 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 335 milyar 469 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.

Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA

# hafta, İstanbul, dolar

10 Şub 2024 - 11:55 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Yatırımcılar dikkat... Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? mask
Yatırımcılar dikkat... Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu? mask
Mevduat faizlerinde düşüş! Aylık kazanç ne kadar oldu?
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak mask
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bu ay topla 4 milyar TL'ye ulaşacak
Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak mask
Emeklileri sevindirecek haber! Elektrik ve doğal gaz indirimli olacak
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı mask
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Bitcoin 47 bin doları aştı! mask
Bitcoin 47 bin doları aştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL